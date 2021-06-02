Шесть смартфонов с самой мощной батареей, выпущенных в 2021 году

При выборе нового телефона важно обращать внимание на емкость его батареи. И хотя до окончания года еще далеко, многие производители успели представить новинки с мощными аккумуляторами, сообщил портал @hi-tech.
У смартфона один аккумулятор емкостью 6000 мАч, который разделили на две части по 3000 мАч и расположили по бокам от процессора. Быстрая зарядка HyperCharge на 65 ватт восстанавливает 100 процентов всего за 50 минут.
Бюджетный смартфон от Motorola заслужил внимание пользователей благодаря батарее на 6000 мАч, быстрой 20-ваттной зарядке и низкой цене — около 11-12 тысяч сомов.
Правда, на этом плюсы новинки заканчиваются. У нее большой, но грустный экран с разрешением HD+, слабенький чипсет Snapdragon 460, 4 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта встроенной. По современным меркам набор слабенький.
Смартфон выделяется из списка батареей на 7000 мАч. Полностью разрядить ее за день — практически невыполнимая задача. Бонусом является наличие быстрой зарядки мощностью 25 ватт.
В остальном среднебюджетный телефон не слишком выделяется среди конкурентов. За работу системы отвечают Exynos 9825 и 8 гигабайт оперативной памяти, а за качество съемки — квадрокамера на 64+12+5+5 мегапикселей. Дисплей качественный —
Игровой смартфон может похвастаться сверхмощным железом, ведь его снабдили самыми современными комплектующими. Здесь и огромный 6,9-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 144 Гц, и восьмиядерный процессор Snapdragon 888, и 16 гигабайт оперативки. Но главная фишка — аккумулятор на 5500 мАч. Мало того, что одного заряда должно хватать на пару дней, так еще и быстрая зарядка мощностью 90 ватт восполняет половину энергии за 12 минут.
Очередной бюджетный смартфон серии Poco оснастили батареей на 6000 мАч и быстрой зарядкой на 18 ватт. Одного полного заряда хватает на 13,5 часа гейминга и 26 часов воспроизведения видео в формате 1080p.
У смартфона средненький процессор Snapdragon 662 и 4 гигабайта оперативной памяти. Объем внутренней варьируется от 64 до 128 гигабайт. У гаджета 6,53-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FHD+ и квадрокамера с основным сенсором на 48 мегапикселей. На AliExpress новинку можно приобрести всего за 12 тысяч сомов.
По характеристикам смартфон похож на слегка удешевленный вариант предыдущего Poco M3. У него батарея на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 ватт и экран того же размера (
Сзади четыре камеры с основным сенсором на 48 мегапикселей, а под крышкой — китайский процессор Helio G70, 4 гигабайта оперативки и 64/128 гигабайт внутренней памяти.