Шесть смартфонов с самой мощной батареей, выпущенных в 2021 году

При выборе нового телефона важно обращать внимание на емкость его батареи. И хотя до окончания года еще далеко, многие производители успели представить новинки с мощными аккумуляторами, сообщил портал @hi-tech.

1 Asus ROG Phone 5

Фото @hi-tech. Asus ROG Phone 5

Новинка от ASUS считается одним из самых мощных смартфонов года. У нее топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 888 и 16 гигабайт оперативной памяти. Вся информация выводится на большой 6,8-дюймовый экран с разрешением Full HD+.

У смартфона один аккумулятор емкостью 6000 мАч, который разделили на две части по 3000 мАч и расположили по бокам от процессора. Быстрая зарядка HyperCharge на 65 ватт восстанавливает 100 процентов всего за 50 минут.

2 Moto G10 Power

Фото Smartprix. Moto G10 Power

Бюджетный смартфон от Motorola заслужил внимание пользователей благодаря батарее на 6000 мАч, быстрой 20-ваттной зарядке и низкой цене — около 11-12 тысяч сомов.

Правда, на этом плюсы новинки заканчиваются. У нее большой, но грустный экран с разрешением HD+, слабенький чипсет Snapdragon 460, 4 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта встроенной. По современным меркам набор слабенький.

3 Samsung Galaxy F62

Фото iXBT.com. Samsung Galaxy F62

Смартфон выделяется из списка батареей на 7000 мАч. Полностью разрядить ее за день — практически невыполнимая задача. Бонусом является наличие быстрой зарядки мощностью 25 ватт.

В остальном среднебюджетный телефон не слишком выделяется среди конкурентов. За работу системы отвечают Exynos 9825 и 8 гигабайт оперативной памяти, а за качество съемки — квадрокамера на 64+12+5+5 мегапикселей. Дисплей качественный — 6,7 дюйма , Super AMOLED. Единственный его недостаток в низкой частоте обновления (60 Гц).

4 Lenovo Legion 2 Pro

Фото 3DNews. Lenovo Legion 2 Pro

Игровой смартфон может похвастаться сверхмощным железом, ведь его снабдили самыми современными комплектующими. Здесь и огромный 6,9-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 144 Гц, и восьмиядерный процессор Snapdragon 888, и 16 гигабайт оперативки. Но главная фишка — аккумулятор на 5500 мАч. Мало того, что одного заряда должно хватать на пару дней, так еще и быстрая зарядка мощностью 90 ватт восполняет половину энергии за 12 минут.

5 Xiaomi Poco M3

Фото @hi-tech. Xiaomi Poco M3

Очередной бюджетный смартфон серии Poco оснастили батареей на 6000 мАч и быстрой зарядкой на 18 ватт. Одного полного заряда хватает на 13,5 часа гейминга и 26 часов воспроизведения видео в формате 1080p.

У смартфона средненький процессор Snapdragon 662 и 4 гигабайта оперативной памяти. Объем внутренней варьируется от 64 до 128 гигабайт. У гаджета 6,53-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FHD+ и квадрокамера с основным сенсором на 48 мегапикселей. На AliExpress новинку можно приобрести всего за 12 тысяч сомов.

6 Realme C25

Фото iXBT.com. Realme C25

По характеристикам смартфон похож на слегка удешевленный вариант предыдущего Poco M3. У него батарея на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 ватт и экран того же размера ( 6,5 дюйма ), но с разрешением HD+.

Сзади четыре камеры с основным сенсором на 48 мегапикселей, а под крышкой — китайский процессор Helio G70, 4 гигабайта оперативки и 64/128 гигабайт внутренней памяти.