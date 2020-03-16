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Техноблог

Новый бюджетный смартфон Galaxy A11 представила компания Samsung

Фото Samsung. Смартфон Galaxy A11

Компания Samsung презентовала новый бюджетный смартфон Galaxy A11. Новинка получила 6,4-дюймовый экран, тройную заднюю камеру и аккумулятор емкостью 4 000 мАч, сообщила «Популярная механика».

Основной модуль тройной камеры имеет разрешение 13 мегапикселей, два других — 5-мегапиксельный широкоугольный модуль и 2-мегапиксельный датчик. Дактилоскопический сканер также находится на задней панели.

Селфи-камера, имеющая разрешение 8 мегапикселей, находится в отверстии в экране.

Samsung
Фото Samsung. Смартфон Galaxy A11

Аппарат использует восьмиядерный процессор, однако какой именно, Samsung не раскрыла. Объем оперативной памяти — 2 или 3 гигабайта, флеш-памяти — 32 гигабайта.

Цены на устройство Samsung пока не раскрыла. Компания также не сообщила, на каких рынках выйдет новинка. Но известно, что аппарат доступен в четырех цветовых вариантах — черном, белом, голубом и красном.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/146606/
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