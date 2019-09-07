Индийский аппарат «Чандраян-2» потерпел неудачу при посадке на Луну

Неудачей завершилась попытка индийской автоматической межпланетной станции «Чандраян-2» («Лунный транспорт — 2») прилуниться в районе южного полюса спутника Земли. Об этом сообщило ВВС.

Спускаемый модуль «Чандраяна-2» сближался с Луной в штатном режиме. Сбой произошел примерно в 2,1 километра от поверхности спутника, заявили представители Индийской организации космических исследований (ISRO).

Связь с космическим аппаратом потеряли за считанные секунды до касания поверхности Луны.

Индия могла стать четвертой страной, чей аппарат совершил мягкую посадку на Луну, и первой, кому удалось бы это сделать в районе неизведанного южного полюса.

Фото AFP. Посадка спускаемого модуля станции проходила в штатном режиме. Сбой произошел на завершающем этапе полета

Премьер-министр Нарендра Моди выступил с краткой речью в ЦУПе. «Мы добились немалых успехов, — сказал он. — Двигайтесь вперед и не падайте духом».

Первый полет к Луне индийский аппарат «Чандраян-1» совершил в 2008 году. Та экспедиция не подразумевала спуск на поверхность спутника Земли, станция ограничилась поиском воды на Луне с помощью радаров.

«Чандраян-2» — самая сложная миссия, за которую бралась Индийская организация космических исследований.

На борту спускаемого модуля «Викрам», названного по имени основателя индийского космического агентства, находился луноход, который должен был изучать лунную поверхность, искать воду и минералы и регистрировать сейсмическую активность.

Специалисты отмечали невысокую стоимость миссии «Чандраян-2»: она составила всего $145 миллионов — это вдвое меньше, чем бюджет американского фантастического боевика «Мстители: Финал».