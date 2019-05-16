Первые открытия на обратной стороне Луны сделал китайский аппарат

За несколько месяцев работы на обратной стороне Луны роверу «Юйту-2» удалось обнаружить два типа пород лунной мантии, дальнейшее изучение которых, считают ученые, даст ценную информацию об истории формирования Земли и ее спутника. Об этом сообщило издание Nature.

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«Можно сказать, что «Юйту-2» получил первые данные по составу лунной мантии, приземлившись на дне бассейна Южный полюс — Эйткен. Там, как и предполагало NASA, скрываются глубинные породы недр Луны», — заявил планетолог из университета Тулузы Патрик Пинье.

Китайский космический аппарат «Чанъэ-4» успешно сел на обратной стороне Луны 3 января 2019 года. От него отделился луноход «Юйту-2», оснащенный камерами, инфракрасным спектрометром, георадаром, дозиметром, детектором нейтронов и другим оборудованием.