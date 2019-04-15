В WhatsApp тестируют новый интересный режим

Популярный мессенджер WhatsApp тестирует новый режим — «режим отпуска». В нем постепенно появляются новые функции, сообщил портал @hi-tech.

«Режим отпуска» позволит оставаться участником группы, но «отключать» все уведомления от нее. Это остановит их появление в верхней части фида сообщений. По сути, он предлагает полное скрытие группы и любых связанных с ней активностей. И не надо будет ее покидать, чтобы не создать неловкую ситуацию, поскольку об этом узнают все участники.

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В последней бета-версии WhatsApp для Android архивные чаты больше не скрывают в нижней части списка чатов. Вместо этого они получили собственное подменю для более удобного доступа. Это особенно полезно, если у вас много чатов, и экономит время на прокрутку вниз.

«Режим отпуска» получил новое название — «Заглушить архивные чаты», что вернее отражает его суть. Функция предотвращает появление новых сообщений WhatsApp, которые обычно приводили к «разархивированию» групп. Раньше архивирование этому не мешало, а заглушенный чат по-прежнему оставался в верхней части списка.

Новые функции WhatsApp доступны для бета-тестеров.