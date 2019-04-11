Ученые получили первую в истории фотографию черной дыры

Многонациональная группа ученых, работающих в проекте «Телескоп горизонта событий», выполнила обещание и представила первое в истории визуальное изображение черной дыры. Об этом сообщил портал @hi-tech.
Вчера на конференции, которая проходила одновременно в нескольких странах и на нескольких языках, исследователи представили миру свои открытия.
На фото мы можем наблюдать эффект невероятного гравитационного воздействия черной дыры в центре галактики M87, в результате чего свет огибает объект, формируя «тень» черной дыры вблизи центра. Ученые признали, что их представления о том, как выглядит черная дыра, значительно отличались от реальности.
Кстати, гораздо отчетливее ее представляли голливудские мастера визуальных эффектов. Сравните реальное фото с тем, как черную дыру изобразили в фильме Кристофера Нолана «Интерстеллар».