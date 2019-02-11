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Техноблог

Смартфоны с самым мощным излучением при разговорах определили эксперты

Фото из интернета. Самое сильное излучение исходит от смартфона Xiaomi Mi A1

Во время разговора по смартфону наибольший уровень излучения приходится на Xiaomi и Apple, а наименьший — на Samsung и ZTE. Таковы выводы специалистов аналитического агентства Statista, сообщил портал RG Digital.

Большинство людей держит смартфон в пределах досягаемости 24 часа в сутки. Учитывая это, многие не могут избавиться от ощущения, что есть риск для организма.

«Несмотря на то что до сих пор трудно найти убедительное исследование влияния излучения от мобильного телефона на человека, для тех, кто все же хочет застраховаться, эта инфографика показывает телефоны с наиболее высоким уровнем излучения во время разговора», — говорится в сообщении.

Составляя рейтинг, эксперты Statista руководствовались информацией Федерального ведомства по радиационной защите ФРГ, в распоряжении которой есть обширная база данных о смартфонах и об  уровне их излучения во время разговора.

Наибольший уровень излучения исходит от китайского смартфона Xiaomi Mi A1, на втором месте — китайский OnePlus 5T. Фактически половина списка состоит из моделей этих двух компаний, хотя встречаются и телефоны Apple из премиальной линейки, такие как iPhone 7 и iPhone 8, а также модель Pixel от компании Google.

Хотя не существует универсального руководства по безопасному уровню излучения смартфона, немецкие специалисты, пользуясь критериями сертификата Blue Angel, который подтверждает экологическую безопасность устройства, сертифицируют только телефоны с удельным коэффициентом поглощения электромагнитного излучения 0,6 ватта на килограмм. Вошедшие в перечень Statista смартфоны показывают более чем двукратное превышение показателя.

Компания также провела исследование на предмет наиболее безопасных смартфонов, чье излучение во время разговора крайне низко. Возглавляет другой конец шкалы Samsung Galaxy Note8. Более того, половина первой десятки рейтинга приходится на продукты южнокорейской компании. Еще три позиции — за китайскими смартфонами ZTE.
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