Илон Маск впервые испытал двигатель для межпланетного корабля Starship

Американская компания SpaceX Илона Маска провела первые огневые испытания двигателя для космического корабля Starship, который будет совершать межпланетные полеты. Об этом сообщило РИА Новости.

«Первый прожиг летного двигателя Raptor для корабля Starship! Так горд великолепной работой команды SpaceX», — написал Илон Маск в Twitter.

Ранее генеральный директор компании SpaceX Илон Маск опубликовал в Twitter фотографию собранного на месте будущего космодрома компании в деревне Бока-Чика (штат Техас) из нержавеющей стали макета космического корабля Starship.

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По его словам, макет предназначен для вертикальных тестовых полетов. Макет Starship имеет меньшую длину, но такой же диаметр, как и будущий корабль. Он оснащен тремя двигателями Raptor. Недавно верхушку макета повредил ветер.

Космический корабль Starship для межпланетных полетов будет одновременно и второй ступенью сверхтяжелой ракеты-носителя Big Falcon Rocket, создаваемой SpaceX.