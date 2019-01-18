Samsung удивит невероятным 3D-дисплеем для смартфонов и планшетов

Недавно компания Samsung получила патент USPTO (ведомство США по патентам и товарным знакам) на «устройство трехмерного отображения и интерактивного взаимодействия с пользователем». Об этом сообщило издание LetsGoDigital.

По его данным, устройство отображения представляет собой 3D-телевизор или 3D-монитор, который может подключаться к смартфону или планшету. Оно может отображать различные типы контента, такие как 2D- и 3D-видео или фотографии, а также 3D-игры.

Кроме того, необычный дисплей сам генерирует 3D-контент, например, объекты. Встроенная камера распознает различные типы объектов и выводит их на экран.

3D-дисплей Samsung оборудован трехмерным пользовательским интерфейсом, работающим на основе датчика глубины. Он способен обнаруживать, когда происходит контакт с виртуальным объектом в трехмерном пространстве.





Устройство может передавать информацию на смартфон или получать ее с него. Например, когда вы делаете видеозвонок через смартфон, человек, с которым вы разговариваете, может отображаться на 3D-дисплее Samsung. Если вы делитесь музыкальным файлом, его можно отобразить прямо на экране и воспроизвести.