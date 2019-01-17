Российская компания превратила Nokia в телефон для «викингов»

Российская компания Caviar превратила кнопочный телефон Nokia 6500 в «царь-телефон», посвятив его дизайн легендарным викингам Рюрику и Рагнару. Об этом сообщил портал @hi-tech.
Гаджет необычной шестиугольной формы получил корпус из титана и отделан кожей и карбоном. В целом дизайн напоминает меч воителей и правителей древности.
Экран покрывает сапфировое стекло Gorilla Glass, а боковые грани — гильоширование Tapisserie. Дизайн в виде холодного оружия отсылает ко временам великих викингов — Рюрика, призванного в 862 году княжить в Новгороде и считающегося основателем Древнерусского государства, и Рагнара Лаброка — легендарного датского военного предводителя, по преданию захватившего Париж в 845 году.
Стоимость новинки стартует от 179 тысяч рублей (от 180 тысяч сомов).
Платформа в виде Nokia 6500 предлагает TFT-экран диагональю 2,2 дюйма с разрешением 240×320 пикселей. Батарейка на 830 мАч обеспечивает работу до 216 часов в режиме ожидания или до 3,5 часа в режиме разговора. Телефон поддерживает сети 3G.