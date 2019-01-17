Российская компания превратила Nokia в телефон для «викингов»

Российская компания Caviar превратила кнопочный телефон Nokia 6500 в «царь-телефон», посвятив его дизайн легендарным викингам Рюрику и Рагнару. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Гаджет необычной шестиугольной формы получил корпус из титана и отделан кожей и карбоном. В целом дизайн напоминает меч воителей и правителей древности.

Экран покрывает сапфировое стекло Gorilla Glass, а боковые грани — гильоширование Tapisserie. Дизайн в виде холодного оружия отсылает ко временам великих викингов — Рюрика, призванного в 862 году княжить в Новгороде и считающегося основателем Древнерусского государства, и Рагнара Лаброка — легендарного датского военного предводителя, по преданию захватившего Париж в 845 году.

Стоимость новинки стартует от 179 тысяч рублей (от 180 тысяч сомов).