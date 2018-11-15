В Гренландии обнаружили кратер от падения гигантского метеорита размером с Париж

В Гренландии под ледником обнаружили огромный кратер от самого недавнего в истории Земли падения гигантского метеорита. Международная команда исследователей сообщила о находке на страницах журнала Science Advances, передает REGNUM.
Ученые обнаружили кратер под ледником Хьяватха еще в июле 2015 года, однако понадобилось три года, чтобы собрать о нем информацию с помощью снимков с высоты, анализа осадков и других исследований.
Кратер, скрытый километровой толщей льда в северо-западной части Гренландии, имеет диаметр
Ученые пытаются выяснить время падения метеорита. По их оценкам, кратеру не более 3 миллионов и не менее 12 тысяч лет.
Это, вероятно, след от самого недавнего гигантского метеорита в истории Земли. Он вошел в число 25 самых крупных, обнаруженных на планете.
По оценкам ученых, падение метеорита могло оказать огромное влияние не только на северное полушарие, но и на всю планету. В частности, таяние ледников могло изменить циркуляцию океанических вод.