В Гренландии обнаружили кратер от падения гигантского метеорита размером с Париж

В Гренландии под ледником обнаружили огромный кратер от самого недавнего в истории Земли падения гигантского метеорита. Международная команда исследователей сообщила о находке на страницах журнала Science Advances, передает REGNUM.

Ученые обнаружили кратер под ледником Хьяватха еще в июле 2015 года, однако понадобилось три года, чтобы собрать о нем информацию с помощью снимков с высоты, анализа осадков и других исследований.

Кратер, скрытый километровой толщей льда в северо-западной части Гренландии, имеет диаметр 31 километр и глубину 320 метров . В него могли бы поместиться города Париж или Вашингтон.

Фото The Natural History Museum of Denmark. Топографическая карта коренных пород под ледяным покровом, окружающих ударный кратер Хьяватха

Ученые пытаются выяснить время падения метеорита. По их оценкам, кратеру не более 3 миллионов и не менее 12 тысяч лет.

Это, вероятно, след от самого недавнего гигантского метеорита в истории Земли. Он вошел в число 25 самых крупных, обнаруженных на планете.

По оценкам ученых, падение метеорита могло оказать огромное влияние не только на северное полушарие, но и на всю планету. В частности, таяние ледников могло изменить циркуляцию океанических вод.