23:44
USD 69.83
EUR 78.79
RUB 1.03
Техноблог

В Гренландии обнаружили кратер от падения гигантского метеорита размером с Париж

Фото NASA. Место падения метеорита (красная область)

В Гренландии под ледником обнаружили огромный кратер от самого недавнего в истории Земли падения гигантского метеорита. Международная команда исследователей сообщила о находке на страницах журнала Science Advances, передает REGNUM.

Ученые обнаружили кратер под ледником Хьяватха еще в июле 2015 года, однако понадобилось три года, чтобы собрать о нем информацию с помощью снимков с высоты, анализа осадков и других исследований.

Кратер, скрытый километровой толщей льда в северо-западной части Гренландии, имеет диаметр 31 километр и глубину 320 метров. В него могли бы поместиться города Париж или Вашингтон.

Фото The Natural History Museum of Denmark. Топографическая карта коренных пород под ледяным покровом, окружающих ударный кратер Хьяватха

Ученые пытаются выяснить время падения метеорита. По их оценкам, кратеру не более 3 миллионов и не менее 12 тысяч лет.

Это, вероятно, след от самого недавнего гигантского метеорита в истории Земли. Он вошел в число 25 самых крупных, обнаруженных на планете.

По оценкам ученых, падение метеорита могло оказать огромное влияние не только на северное полушарие, но и на всю планету. В частности, таяние ледников могло изменить циркуляцию океанических вод.
Ссылка:
просмотров: 374
Версия для печати
Материалы по теме
Метеорит под ногами: американец подпирал дверь камнем ценой $100 тысяч
На Землю упал метеорит с редкими инопланетными алмазами
Популярные новости
Владелец BMW нанес список поломок на&nbsp;автомобиль, чтобы отомстить компании Владелец BMW нанес список поломок на автомобиль, чтобы отомстить компании
Полицейские Дубая пересядут на&nbsp;летающие мотоциклы Полицейские Дубая пересядут на летающие мотоциклы
Появилось первое видео складного смартфона Samsung Galaxy&nbsp;F Появилось первое видео складного смартфона Samsung Galaxy F
Ванной мелочи рассчитался россиянин за&nbsp;iPhone&nbsp;XS Ванной мелочи рассчитался россиянин за iPhone XS
Бизнес
На&nbsp;6&nbsp;тысяч тонн увеличится грузопоток аэропорта &laquo;Манас&raquo; в&nbsp;2018 году На 6 тысяч тонн увеличится грузопоток аэропорта «Манас» в 2018 году
Банк в&nbsp;кармане. Услуги банка &laquo;Бай Тушум&raquo; в&nbsp;мобильном телефоне Банк в кармане. Услуги банка «Бай Тушум» в мобильном телефоне
Интернет для бизнеса от&nbsp;компании ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; Интернет для бизнеса от компании ОАО «Кыргызтелеком»
Оплата услуг ОАО &laquo;Ошэлектро&raquo; Оплата услуг ОАО «Ошэлектро»