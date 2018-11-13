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Техноблог

Появилось первое видео складного смартфона Samsung Galaxy F

Фото из интернета. Концепт «гибкого» смартфона Samsung Galaxy F

YouTube-канал Concept Creator опубликовал концептуальное видео складного или «гибкого» смартфона Samsung Galaxy F. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Galaxy F оборудован двумя OLED-экранами: одним внешним (4,6 дюйма) и складным внутренним (7,3 дюйма). Также гаджет оснащен двойной основной вертикальной камерой со светодиодной вспышкой.

Корпус устройства выполнен из металла и стекла. Устройство получит 512 гигабайт внутренней памяти и новую фирменную оболочку One UI от Samsung.

Вес гаджета около 200 граммов, а стоить Galaxy F будет чуть менее $2 тысяч.

Видео, конечно, концептуальное, и не факт, что «гибкий» смартфон в итоге будет выглядеть именно так, но эксперты сходятся во мнении — представленный в ролике концепт наиболее близок к виду гаджета от Samsung.

Недавно же китайская компания Royole Corporation представила складной смартфон FlexPai.
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