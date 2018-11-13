Появилось первое видео складного смартфона Samsung Galaxy F

YouTube-канал Concept Creator опубликовал концептуальное видео складного или «гибкого» смартфона Samsung Galaxy F. Об этом сообщил портал @hi-tech.
Galaxy F оборудован двумя OLED-экранами: одним внешним (
Корпус устройства выполнен из металла и стекла. Устройство получит 512 гигабайт внутренней памяти и новую фирменную оболочку One UI от Samsung.
Вес гаджета около
Видео, конечно, концептуальное, и не факт, что «гибкий» смартфон в итоге будет выглядеть именно так, но эксперты сходятся во мнении — представленный в ролике концепт наиболее близок к виду гаджета от Samsung.
Недавно же китайская компания Royole Corporation представила складной смартфон FlexPai.