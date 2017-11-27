В Бишкеке провели юбилейный турнир на призы Каныбека Осмоналиева

Живая легенда отечественного спорта, четырехкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, победитель Олимпийских игр штангист Каныбек Осмоналиев в ноябре отмечает день рождения. В честь этого по традиции проводится международный турнир. Накануне он состоялся в юбилейный, 30-й раз.

Фото ИА «24.kg». Эпизод состязаний среди женщин. 24 ноября 2017 года

За победу боролся 121 спортсмен из Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана. Среди них были и новички, и довольно известные тяжелоатлеты, победители заграничных состязаний. Особенно порадовало возросшее количество девушек. С интересом наблюдал за их выступлением Каныбек Осмоналиев.

Знаменитый штангист в свои 64 года энергичен и оптимистичен. Ныне возглавляет спортшколу «Ынтымак», в задачи которой входит и развитие его родного вида.

Женскую тяжелую атлетику ныне развивают во всем мире. Без женской сборной нас могут не допустить на чемпионат Азии, мира и Олимпийские игры. Каныбек Осмоналиев

«Поэтому я потребовал, чтобы тренеры искали талантливых девушек. Это принесло плоды: уже около 20 человек занимаются регулярно. На помост выходят участницы из Нарына, Казармана, Оша, с Иссык-Куля», — рассказал ИА «24.kg» Каныбек Осмоналиев.

Фото ИА «24.kg». Эпизод состязаний среди мужчин. 26 ноября 2017 года

«В свое время на этом турнире выступал четырехкратный чемпион мира Илья Ильин (Казахстан), наш Иззат Артыков. Турнир проводится не для меня, а ради молодежи. Чтобы она практиковалась, проникалась духом патриотизма и в дальнейшем прославляла страну на мировых помостах», — добавил он.

Осмоналиев — последний из могикан: остальные наши олимпийские чемпионы или эмигрировали, или скончались.

— Как вам живется?

— Никогда не жаловался. Жить и трудиться можно везде. Меня всюду уважают. Живется очень хорошо. Дети выросли. Все воспитанные, с высшим образованием. У меня около 20 внуков и внучек. Народ любит. Поэтому я самый счастливый человек!

Фото ИА «24.kg». Эпизод состязаний среди женщин. 24 ноября 2017 года

В 2016-м казалось, что тяжелая атлетика — один из ведущих видов спорта в КР. Весной Иззат Артыков стал чемпионом Азии, а летом взял «бронзу» на Олимпиаде. Потом случился допинговый скандал; в 2017-м об отечественных штангистах почти не слышно. Не похоже, что в ближайшее время кто-то из них хотя бы приблизится к Каныбеку Осмоналиеву по числу титулов.

Фото ИА «24.kg». Эпизод состязаний среди женщин. 24 ноября 2017 года

«Проблемы в этом виде спорта есть, — заявил ИА «24.kg» директор Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР Канат Аманкулов. — Мы на коллегии предложили Федерации тяжелой атлетики сделать вывод из случившегося с Иззатом Артыковым, решить проблемы с допингом и представить кандидата на должность главного тренера. А она предлагает тех же людей, которые уже работали и попадались с допингом. Тем не менее мы этот вид поддерживаем».

Федерация легкой атлетики, которую я возглавляю, далека от допинга, интриг, семейно-клановых вопросов и цели заработать за счет государства. Канат Аманкулов

«При минимальном финансировании показываем отличные результаты . Проводим турнир на призы олимпийской чемпионки Татьяны Колпаковой, где разыгрываются олимпийские лицензии, и мемориал бронзового призера ОИ Сатымкула Джуманазарова. Таких выдающихся людей у нас мало, и надо ценить их.

Фото ИА «24.kg». Эпизод состязаний среди мужчин. 26 ноября 2017 года

Федерация тяжелой атлетики турнир на призы Каныбека Осмоналиева опустила ниже плинтуса! В нее должен прийти руководитель, душой болеющий за спорт. При необходимости я готов возглавить и ее, навести порядок и привлечь инвесторов. Талантливые штангисты и тренеры у нас есть, и я готов им помочь», — отметил Канат Аманкулов.

Фото ИА «24.kg». Эпизод состязаний среди мужчин. 26 ноября 2017 года

Среди мужчин в категории 56 кг первенствовал Искендер Саламатов (РУОР), 62 кг — Кадырбек Айтпеков, 69 кг — Рустам Таджидинов (оба из Бишкека). В категории 77 кг отличился Асылжан Бектай, 85 кг — Тилектес Рауыл, 94 кг — Айбек Жанибеков, 105 кг — Алихан Шайхидинов, свыше 105 кг — Ердос Сайлау (все из Казахстана). Абсолютным чемпионом по системе Синклера стал Айбек Жанибеков.