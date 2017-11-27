В Бишкеке провели юбилейный турнир на призы Каныбека Осмоналиева

Живая легенда отечественного спорта, четырехкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, победитель Олимпийских игр штангист Каныбек Осмоналиев в ноябре отмечает день рождения. В честь этого по традиции проводится международный турнир. Накануне он состоялся в юбилейный, 30-й раз.
За победу боролся 121 спортсмен из Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана. Среди них были и новички, и довольно известные тяжелоатлеты, победители заграничных состязаний. Особенно порадовало возросшее количество девушек. С интересом наблюдал за их выступлением Каныбек Осмоналиев.
Знаменитый штангист в свои 64 года энергичен и оптимистичен. Ныне возглавляет спортшколу «Ынтымак», в задачи которой входит и развитие его родного вида.
Женскую тяжелую атлетику ныне развивают во всем мире. Без женской сборной нас могут не допустить на чемпионат Азии, мира и Олимпийские игры.Каныбек Осмоналиев
«Поэтому я потребовал, чтобы тренеры искали талантливых девушек. Это принесло плоды: уже около 20 человек занимаются регулярно. На помост выходят участницы из Нарына, Казармана, Оша, с Иссык-Куля», — рассказал ИА «24.kg» Каныбек Осмоналиев.
«В свое время на этом турнире выступал четырехкратный чемпион мира Илья Ильин (Казахстан), наш Иззат Артыков. Турнир проводится не для меня, а ради молодежи. Чтобы она практиковалась, проникалась духом патриотизма и в дальнейшем прославляла страну на мировых помостах», — добавил он.
Осмоналиев — последний из могикан: остальные наши олимпийские чемпионы или эмигрировали, или скончались.
— Как вам живется?
— Никогда не жаловался. Жить и трудиться можно везде. Меня всюду уважают. Живется очень хорошо. Дети выросли. Все воспитанные, с высшим образованием. У меня около 20 внуков и внучек. Народ любит. Поэтому я самый счастливый человек!
В 2016-м казалось, что тяжелая атлетика — один из ведущих видов спорта в КР. Весной Иззат Артыков стал чемпионом Азии, а летом взял «бронзу» на Олимпиаде. Потом случился допинговый скандал; в 2017-м об отечественных штангистах почти не слышно. Не похоже, что в ближайшее время кто-то из них хотя бы приблизится к Каныбеку Осмоналиеву по числу титулов.
«Проблемы в этом виде спорта есть, — заявил ИА «24.kg» директор Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР Канат Аманкулов. — Мы на коллегии предложили Федерации тяжелой атлетики сделать вывод из случившегося с Иззатом Артыковым, решить проблемы с допингом и представить кандидата на должность главного тренера. А она предлагает тех же людей, которые уже работали и попадались с допингом. Тем не менее мы этот вид поддерживаем».
«При минимальном финансировании показываем отличные результаты. Проводим турнир на призы олимпийской чемпионки Татьяны Колпаковой, где разыгрываются олимпийские лицензии, и мемориал бронзового призера ОИ Сатымкула Джуманазарова. Таких выдающихся людей у нас мало, и надо ценить их.
Федерация легкой атлетики, которую я возглавляю, далека от допинга, интриг, семейно-клановых вопросов и цели заработать за счет государства.Канат Аманкулов
Федерация тяжелой атлетики турнир на призы Каныбека Осмоналиева опустила ниже плинтуса! В нее должен прийти руководитель, душой болеющий за спорт. При необходимости я готов возглавить и ее, навести порядок и привлечь инвесторов. Талантливые штангисты и тренеры у нас есть, и я готов им помочь», — отметил Канат Аманкулов.
Среди мужчин в категории 56 кг первенствовал Искендер Саламатов (РУОР), 62 кг — Кадырбек Айтпеков, 69 кг — Рустам Таджидинов (оба из Бишкека). В категории 77 кг отличился Асылжан Бектай, 85 кг — Тилектес Рауыл, 94 кг — Айбек Жанибеков, 105 кг — Алихан Шайхидинов, свыше 105 кг — Ердос Сайлау (все из Казахстана). Абсолютным чемпионом по системе Синклера стал Айбек Жанибеков.