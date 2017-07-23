Кыргызстанцы приняли участие в межконтинентальном заплыве через Босфор

Кыргызстанцы приняли участие в 29-м межконтинентальном заплыве через пролив Босфор, который состоялся сегодня в Стамбуле (Турция).

В заплыве, организованном Национальным олимпийским комитетом Турции, приняли участие 2 тысячи 338 человек из более чем 40 стран мира.

Майя Джумакеева заняла 62-е место среди женщин в возрастной категории F (40–44 лет), Самат Будайчиев стал 41-м, Рустам Халиков — 80-м, Жапар Усенов на 148-м месте в категории E (35–39 лет), а Айбек Куренкеев на 147-м месте в категории D (30–34 лет) среди мужчин.

Чемпионами этого года в общем зачете стали Евгений Елисеев из России (первое место), Догукан Улач (Северный Кипр, второе место) и Эрге Джан Гезмис (Турция, третье 3 место).

Уникальность соревнований, которые проводятся с 1989 года, заключается в том, что Стамбул расположен на двух континентах, которые разделяет пролив Босфор. Таким образом, участники заплыва могут переплыть из Азии в Европу. Длина трассы составляет 6,5 километра.