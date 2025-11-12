10:37
Спортсмены Кыргызстана завоевали золото по спортивным бальным танцам во Франции

В городе Понто-Комбо, расположенном недалеко от Парижа (Франция), 9 ноября 2025 года состоялся ежегодный международный турнир по спортивным бальным танцам, проходивший под эгидой Всемирной спортивной танцевальной федерации (WDSF). Соревнования собрали сильнейших танцоров Европы — участников из Франции, Италии, Румынии, Латвии, Чехии и других стран. Об этом сообщают в Федерации танцевального спорта Кыргызской Республики.

По их данным, Кыргызстан на престижном турнире представила танцевальная пара Федерации танцевального спорта КР — Владимир Вырлеев и Мария Прошлецова.

«Наши спортсмены выступали в категории «WDSF Open — Взрослые, Латина до 21 года» и продемонстрировали высокий уровень мастерства, техничности и артистизма. По итогам соревнований пара из Кыргызстана уверенно заняла первое место, завоевав золотые медали и принесла стране заслуженную победу.

Кроме того, в рамках турнира также прошел «WDSF International Open — Взрослые, Латина», где Вырлеев и Прошлецова вошли в финал и заняли четвертое место среди 31 пары из разных стран мира — блестящий результат, подтверждающий высокий уровень подготовки кыргызстанских танцоров», — говорится в сообщении.
