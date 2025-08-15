Кыргызстанская спортсменка Акак Усон завоевала бронзу на Всемирных играх в Китае

На проходящих в Китае Всемирных играх по самбо кыргызстанская спортсменка Акак Усон в весовой категории до 54 килограммов завоевала бронзовую медаль.

Соревнования она начала с четвертьфинала, где победила Саму Ахмед из Египта. В полуфинале кыргызстанка уступила спортсменке из Венесуэлы Луисайнье.

В поединке за третье место Акак Усон победила Куралай Кабрайкыз из Казахстана и обеспечила себе бронзовую медаль.

Напомним, что в первый день соревнований по самбо кыргызстанцы также завоевали две бронзовые медали.