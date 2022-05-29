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Спорт

«Реал» победил «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов

«Реал» победил «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов. Он обыграл англичан и стал в 14-й раз победителем Лиги чемпионов.

Футболисты испанского «Реала» обыграли английский «Ливерпуль» и стали победителями Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Reuters
Фото Reuters. «Реал» победил «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов

Финальная встреча, прошедшая в пригороде Парижа Сен-Дени, завершилась со счетом 1:0. Мяч на 59-й минуте забил Винисиус Жуниор. На 43-й минуте форвард «Реала» Карим Бензема поразил ворота «Ливерпуля», но арбитр Клеман Тюрпен после помощи системы видеоассистента рефери (VAR) отменил гол из-за офсайда.

«Реал» в 14-й раз стал победителем Лиги чемпионов, что является рекордом турнира. Мадридский клуб в восьмой раз подряд выиграл финальный матч главного еврокубка.

Футболисты «Реала» Бензема, Гарет Бэйл, Дани Карвахаль, Каземиро, Иско, Марсело, Лука Модрич и Начо в пятый раз стали победителями Лиги чемпионов. Рекордсменом по количеству титулов является испанец Франсиско Хенто.
Ссылка: https://24.kg/sport/235119/
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