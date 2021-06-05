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Спорт

Покоривший Эверест кыргызстанец вернулся домой. Готовится к следующей цели

Эдуард Кубатов, покоривший Эверест, вернулся в Кыргызстан. В аэропорту «Манас» его встретили родные, представители Госагентства спорта и журналисты.

По его словам, к восхождению он готовился с 2014 года.

«Эмоции появляются потом, когда спускаешься. Осознаешь, что ты жив. Мои дети не были согласны, чтобы я в этом участвовал. Пытался их убедить, что все получится. Самое сложное — успокоить детей. Мне нужно немного восстановиться. В планах покорить двуглавую гору на юге центральной части Аляски — Денали. Нужно подготовиться, думаю, что в течение двух лет все получится», — рассказал Эдуард Кубатов.

Он также отметил, что погодные условия на Эвересте были тяжелыми. Температура воздуха понижалась до −35 градусов по Цельсию. После восхождения спортсмен похудел на 7 килограммов.

Напомним, что кыргызстанец Эдуард Кубатов покорил высочайшую вершину Земли — гору Эверест 23 мая. Ему 49 лет. Подполковник спецслужб в отставке. Увлекается альпинизмом. 3 февраля 2013 года альпинистская экспедиция, в составе которой он был, установила флаг Кыргызстана на горе Аконкагуа в Южной Америке.

Он также занимается боксом, национальной командной игрой кок-бору и триатлоном (участник этапа Кубка мира — 2017 в Абу-Даби).

Эдуард Кубатов — лишь второй кыргызстанец, кому удалось покорить Эверест. Первым был Дмитрий Греков в 1997 году.
Ссылка: https://24.kg/sport/196520/
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