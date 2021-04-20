Определились победители первенства центрального аппарата МВД по самбо

В южном спорткомплексе «Динамо» прошло первенство центрального аппарата МВД по самбо. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В весовой категории 62 килограмма победителем стал Омурбек Назаралиев. В весе 68 килограммов чемпионом стал Нурсултан Токтоназаров. В весе 74 килограмма первое место занял Алишер Мансурходжаев. В весовой категории 82 килограмма первое место занял Ильичбек Чокеев. В весе 90 килограммов чемпионом стал Сталбек Оторов. В тяжелом весе до 100 килограммов первенство завоевал Турдумат уулу Нурмат. Ну и в самой тяжелой категории свыше 100 килограммов лучшим оказался Марат Узенов», — проинформировали в министерстве.

В командном первенстве третье место заняла команда УВДТ МВД, второе место завоевала команда ГУФХО МВД. Кубок соревнований и первое место выиграла команда республиканского учебного центра.

Победители нынешних соревнований поедут в Ош на первенство МВД. Те, кто одержит победу, в мае отправятся в Москву на международные соревнования.

Отмечается также, что руководство МВД намерено добиться присвоения победителям соревнований спортивных званий — кандидата в мастера спорта и мастера спорта Кыргызской Республики.