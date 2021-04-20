09:28
USD 84.79
EUR 101.97
RUB 1.11
Спорт

Определились победители первенства центрального аппарата МВД по самбо

В южном спорткомплексе «Динамо» прошло первенство центрального аппарата МВД по самбо. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В весовой категории 62 килограмма победителем стал Омурбек Назаралиев. В весе 68 килограммов чемпионом стал Нурсултан Токтоназаров. В весе 74 килограмма первое место занял Алишер Мансурходжаев. В весовой категории 82 килограмма первое место занял Ильичбек Чокеев. В весе 90 килограммов чемпионом стал Сталбек Оторов. В тяжелом весе до 100 килограммов первенство завоевал Турдумат уулу Нурмат. Ну и в самой тяжелой категории свыше 100 килограммов лучшим оказался Марат Узенов», — проинформировали в министерстве.

В командном первенстве третье место заняла команда УВДТ МВД, второе место завоевала команда ГУФХО МВД. Кубок соревнований и первое место выиграла команда республиканского учебного центра.

Победители нынешних соревнований поедут в Ош на первенство МВД. Те, кто одержит победу, в мае отправятся в Москву на международные соревнования.

Отмечается также, что руководство МВД намерено добиться присвоения победителям соревнований спортивных званий — кандидата в мастера спорта и мастера спорта Кыргызской Республики.
Ссылка: https://24.kg/sport/190698/
просмотров: 148
Версия для печати
Материалы по теме
Самбист Азат Аманбеков завоевал золото на Кубке мира в Москве
Схватку кыргызстанского и российского самбистов признали лучшей на Кубке мира
В Бишкеке прошел первый этап Кубка Кыргызстана по практической стрельбе
В Бишкеке пройдут соревнования по подледному лову рыбы
В Бишкеке определились победители Кубка Кыргызстана по практической стрельбе
Кыргызстанцы остались без золотых медалей Кубка мира по самбо
Кыргызские спортсмены приняли участие в открытии памятника основателям самбо
Самбисты из Кыргызстана примут участие в Кубке мира в Москве
Скорость, тактика, точность. Первый турнир по спортивному страйкболу в Бишкеке
Пять юных футболистов из Кыргызстана поборются за места в академии PSG
Популярные новости
Айсулуу Тыныбекова теперь четырехкратная чемпионка Азии по&nbsp;борьбе. Поздравляем! Айсулуу Тыныбекова теперь четырехкратная чемпионка Азии по борьбе. Поздравляем!
В&nbsp;Иране прерывали трансляцию матча, чтобы не&nbsp;показывать колени арбитра-женщины В Иране прерывали трансляцию матча, чтобы не показывать колени арбитра-женщины
Дарья Маслова завоевала золото на&nbsp;международном полумарафоне Дарья Маслова завоевала золото на международном полумарафоне
Кыргызстанки завоевали медали всех достоинств чемпионата Азии по&nbsp;борьбе Кыргызстанки завоевали медали всех достоинств чемпионата Азии по борьбе
Бизнес
Корпоративная связь MegaCom: новейшие технологии общения и&nbsp;обмена данными Корпоративная связь MegaCom: новейшие технологии общения и обмена данными
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; проведет инвентаризацию абонентов частного сектора Бишкека «Газпром Кыргызстан» проведет инвентаризацию абонентов частного сектора Бишкека
Улучшение 4G&nbsp;LTE-сети О! ощутили еще более полумиллиона кыргызстанцев Улучшение 4G LTE-сети О! ощутили еще более полумиллиона кыргызстанцев
Порт Чабахар в&nbsp;Иране будет полностью введен в&nbsp;эксплуатацию к&nbsp;маю 2021 года Порт Чабахар в Иране будет полностью введен в эксплуатацию к маю 2021 года
20 апреля, вторник
09:23
За сбыт наркотиков мужчину приговорили к 11 годам тюрьмы, а потом оправдали За сбыт наркотиков мужчину приговорили к 11 годам тюрьм...
09:17
Определились победители первенства центрального аппарата МВД по самбо
09:15
Почти 90 процентов читателей 24.kg не готовы лечиться иссык-кульским корнем
09:01
COVID-19. В Минздраве ответили на самые задаваемые вопросы о вакцинации
08:55
Не приготовила еду. В Ноокенском районе мужчину осудили за убийство жены