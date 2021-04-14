Обратный отсчет 100 дней до Олимпийских игр запустили в Токио

Церемония запуска обратного отсчета 100 дней, оставшихся до начала летних Олимпийских игр, прошла сегодня в мэрии Токио. Об этом сообщил ТАСС.

«До Олимпиады осталось 100 дней. Я благодарна всем за то, что мы смогли подобраться к этому рубежу. Мы смогли сделать это в том числе благодаря мерам против коронавируса и усилиям врачей. Мы намерены приложить все усилия, чтобы провести прекрасную Олимпиаду», — отметила губернатор Токио Юрико Коикэ.

«Мы с нетерпением ждем 23 июля, когда начнутся Игры. Нашим приоритетом остаются безопасные соревнования. Я надеюсь, что спортсмены в Токио смогут продемонстрировать самые высокие результаты», — добавил вице-президент оргкомитета «Токио-2020» Тосиаки Эндо.

По случаю отмечаемой даты в здании мэрии Токио установили фигуры талисманов Олимпиады и Паралимпиады высотой 2,6 метра . Имя первого из них — Мирайтова. Оно состоит из двух японских слов — «мирай» (будущее) и «това» (вечность). Второго маскота зовут Сомэйти — производное от сорта сакуры Сомэйесино из префектуры Нара, который также называют королевской вишней, и английской фразы so mighty (такой могущественный).

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Одновременно с мероприятием в мэрии на вершине горы Такао в пригороде Токио установили символ Олимпиады — пять колец.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования перенесли на год, и они состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Из-за нестабильной ситуации в мире ранее решили не допускать на Олимпиаду болельщиков из-за рубежа. Решение о том, в каком объеме на спортивные объекты допустят японских зрителей, примут к концу апреля.

Как ожидается, в Играх примут участие до 10 тысяч спортсменов. Они смогут въехать в Японию по упрощенной схеме без обязательного двухнедельного карантина.