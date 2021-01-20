60-километровый марафон в Швейцарии закончился массовым обморожением

Участники марафона в Швейцарии получили обморожения рук и ног во время гонки, которая прошла при температуре ниже -20 градусов. Об этом пишет сайт eurosport.ru.

По его данным, после гонки лыжники начали выкладывать в соцсети фотографии с волдырями на руках и ногах, которые образовываются при второй стадии обморожения.

По последним сообщениям, некоторые спортсмены оказались в больнице. Самые тяжелые обморожения получил 22-летний француз Томас Жоли — у него диагностировали обморожение четырех пальцев третьей степени и одного — второй. Его товарищи по профессиональной команде также были госпитализированы во Франции.

В больницу попал и серебряный призер гонки, норвежец Андреас Нюгорд — действующий победитель общего зачета марафонской серии. У него распухли пальцы, лыжник рассказал о невыносимой боли и назвал это худшими часами в жизни.

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За медицинской помощью обратилась шведка Бритта Йоханссон-Норгрен — двукратный призер чемпионатов мира в эстафете. Она поделилась ужасающей фотографией опухших ног.

Генеральный директор Visma Ski Classics Дэвид Нильссон сожалеет о страданиях лыжников, но, как и всякий руководитель, не признает фатальную ошибку.