ДЦП не приговор. Улан Бердибаев о любви к джиу-джитсу и желании изменить мир

Фото из личного архива. Улан Бердибаев

Улан Бердибаев — атлетически сложенный мужчина с высшим образованием, хорошей работой и верными друзьями. Шесть лет занимается джиу-джитсу. А еще у него ДЦП.

Каково быть не таким, как все, почему он не входит в объединения лиц с ограниченными возможностями здоровья и как ему помогает спорт, 34-летний бишкекчанин рассказал 24.kg.

В поисках себя

— Какая у вас форма ДЦП?

— Точно не знаю. Один из главных симптомов — нарушение речи.

— Проходили реабилитацию?

— Для меня лучшая реабилитация — спорт.

— Когда им занялись?

— В восьмом классе. Учился в обычной школе и столкнулся с дискриминацией. Окружающим не нравилось, что я не такой, как все. Часто ловил на себе косые взгляды. Было обидно, но старался не подавать виду. Хотел стать сильным, и около года ходил на вольную борьбу. Бросил по глупости — заинтересовала улица. Потом год увлекался боксом.

После школы наравне со всеми посещал университет. Выучился на экономиста. Смерть отца в 2010-м меня морально сломала. Чтобы отвлечься, записался на дзюдо. Через два года понял, что оно мне не подходит, и переключился на ММА.

Помните, были популярны видеокассеты с турнирами UFC? Из них я узнал о бразильском бойце Ройсе Грейси. За счет техники джиу-джитсу он не раз побеждал более крупных соперников. Я полюбил этот вид спорта и стал ждать, когда в Бишкеке появится секция. С 2014 года тренируюсь в зале Kyrgyzstan Top Team у Муртазали Муртазалиева. Этот специалист подготовил множество титулованных спортсменов.

— Как они вас приняли?

— Все меня уже знали и встретили дружелюбно. С одним-двумя ребятами общаемся близко.

Года три параллельно занимаюсь в зале Pride Team.

Когда проблемы уходят

— Ваши тренировки чем-то отличаются от занятий остальных борцов?

— Делаю то же, что и все. Чем хорошо джиу-джитсу — в нем нет опасных бросков, 95 процентов схватки проходит в партере. Риск травмироваться ниже, чем в других единоборствах.

Я участвовал в четырех турнирах в Бишкеке и Алматы. Противниками были здоровые спортсмены. Некоторые схватки выиграл.

Фото @ulik_bjj. Улан Бердибаев (в белом) на турнире

Раньше тренировался ежедневно, в последнее время — два-три раза в неделю. С возрастом переносить нагрузки труднее. Сломаны все пальцы, вывихнуто плечо, болят ноги (на левую недавно наложили шину). Ни о чем не жалею. Знал, на что иду. Пока интересно, буду продолжать.

Джиу-джитсу помогает морально и физически. Благодаря ему на два часа в день забываю обо всех проблемах. Организм всегда в тонусе.

— В семье это увлечение одобряют?

— Живу с мамой. Она с самого начала против. Особенно переживает, когда получаю травмы. Бывает, из-за спорта спорим. Не обижаюсь. Мать понять можно.

Желание и возможности

— Вас кто-то поддерживает?

— Сам себя обеспечиваю. С прошлого года работаю общественным помощником спикера Жогорку Кенеша Дастанбека Джумабекова. Мы познакомились много лет назад на тренировке. Он опытный спортсмен. Мне он как старший брат.

Не так давно начал продавать спортивную экипировку. Это помогает пережить кризис. Можно назвать это моим хобби.

Когда нужно сделать что-то важное, думаю, что бы посоветовал отец. Он мой идеал.

— В Кыргызстане есть объединения ЛОВЗ. Входите в них?

— Нет. Вошел бы, но не вижу там никого, кто хотел бы что-то изменить.

— А вы хотите?

— Конечно. Хочу помочь таким, как я. В нашем обществе ЛОВЗ не любят. С годами научился не обращать на это внимания. Но знаю, как горько другим. Здоровым людям не понять страданий тех, кто с рождения болен. Мы не заслуживаем дискриминации и грубости. Прошу быть к нам добрее.

Фото из личного архива. Улан Бердибаев

В Бишкеке много залов единоборств. Бывал везде и ни разу не видел спортсменов с ДЦП. Если я занимаюсь, почему другие не могут? Призываю всех ЛОВЗ не унывать, принять себя такими, какие вы есть, и идти вперед, несмотря ни на что.