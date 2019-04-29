Кыргызстанцы победили на международном турнире по гольфу

Кыргызстанцы заняли первое место на международном турнире по гольфу. Об этом 24.kg сообщили в федерации данного вида спорта КР.

Традиционный турнир, посвященный открытию нового сезона, прошел 27-28 апреля в Чуйской области. За победу боролись около 40 спортсменов из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Южной Кореи и других стран.

В номинации «гросс» тройку призеров составили Нарбек Абдуллаев, Айдар Асанов и Константин Суриков (все из КР). В категории «стейблфорд» победил Азамат Сагынбеков (КР), вторым стал Ли Сын Гю, третьим — Ким Хун Соо (оба из Южной Кореи).

«Сезон будет насыщенным. Запланировали 13 этапов турнира «Ала-Тоо гольф-тур» и Кубок федерации. В сентябре поедем в Шанхай на чемпионат Азии, в ноябре — в Гонконг на турнир Nomura Cup. Юных гольфистов повезем состязаться в Алматы, — отметили в федерации. — В США продолжает тренироваться и успешно выступать наш 16-летний спортсмен Жантай Малатаев. На постсоветском пространстве сегодня нет гольфистов такого высокого уровня, как он».