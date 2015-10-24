21:23
+26
USD 67.15
EUR 72.91
RUB 1.20
СНГ

Гражданин Кыргызстана обвиняется в создании ячейки «Хизб ут-Тахрира» в Дагестане

Гражданин Кыргызстана обвиняется в создании ячейки «Хизб ут-Тахрира» в Дагестане. Об этом сообщают российские СМИ.

По их данным, в Северо-Кавказский окружной военный суд направлено дело двоих жителей Дагестана и гражданина КР, обвиняемых в создании в республике ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

Уточняется, что в декабре 2013 года в Дагестане в результате спецоперации задержаны предполагаемые лидеры республиканской ячейки этой экстремистской организации и кыргызстанец Казимжан Шералиев, которого силовики назвали ее международным эмиссаром.

Прокуратура Дагестана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Казимжана Шералиева, Шамиля Рамазанова и Умара Никифорова.

По данным следователей, эти люди активно распространяли запрещенные идеи, занимались вербовкой и вовлечением в ряды организации новых участников, пропагандировали негативное отношение к государственному устройству России.
Ссылка: https://24.kg/sng/21485/
просмотров: 560
Версия для печати
Материалы по теме
Спецслужбы СНГ усилят работу по выявлению подготовленных в Сирии террористов
Туркменистан готов сотрудничать с Кыргызстаном в сфере противодействия экстремистской идеологии
Бизнес
Станьте участником конкурса в&nbsp;честь дня рождения MegaCom Станьте участником конкурса в честь дня рождения MegaCom
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; инвестирует в&nbsp;развитие персонала ОАО «Росинбанк» инвестирует в развитие персонала
Студенты КГЮА показали блестящие результаты на&nbsp;Универсиаде-2017 Студенты КГЮА показали блестящие результаты на Универсиаде-2017
Продолжается акция &laquo;Великая победа!&raquo; от&nbsp;MegaCom Продолжается акция «Великая победа!» от MegaCom