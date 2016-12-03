Марш на инвалидных колясках. Дорога к пониманию

По слякотному Бишкеку вниз по улице Байтика баатыра с улыбкой на лицах едут инвалиды-колясочники. Прохожие с интересом наблюдают за необычной процессией.

Прочувствовать на себе

Люди, сидящие в колясках, на самом деле совершенно здоровы. Это так называемые лечебные педагоги, которые учат и ухаживают за детьми, которые волею судьбы вошли в категорию с корректным названием ЛОВЗ – люди с ограниченными возможностями здоровья.

Как рассказала одна из организаторов практического семинара, приуроченного к Всемирному дню инвалидов, Сыйнагуль Омуралиева, учителя детского реабилитационного центра «Умут - Надежда» решили сами сесть в коляски и на себе прочувствовать отношение общества к людям в таком положении.

Она отметила, что они хотят привлечь внимание не только общества, но и государства, которое, по их мнению, недостаточно заботится об этой категории граждан.

- Не везде есть пандусы, транспорт очень неудобен для наших детей. Очень сложно передвигаться людям с особенными потребностями, им непросто бывает выехать в город и принимать участие в тех мероприятиях, которые посещают все люди, - говорит Сыйнагуль Омуралиева.

Препятствия

Только пройдя рядом с инвалидами на колясках, можно понять, насколько не приспособлены для этих людей наши дороги. Даже небольшие неровности, которых обычный человек не замечает, заставляют людей с ограниченными возможностями останавливаться и прилагать усилия, чтобы продолжить путь.

Целым испытанием для участников марша стала подземка на пересечении улицы Байтика баатыра и проспекта Чуй. Чтобы узнать, насколько это трудно, участники спустились и поднялись наверх. За старый деревянный поручень еще советских времен нужно браться осторожно, иначе рискуешь занозить руку. К тому же самостоятельно спуститься практически невозможно. Сделать это можно только с помощью сопровождающего. Благо, люди наши неравнодушные. Несколько молодых людей предложили помощь. А один мальчик даже пару раз сильно пихнул своего несмышленого братишку за то, что он нелестно отозвался об участниках шествия.

Личный опыт

Но вот подземка осталась позади, и тут сын директора ДРЦ «Умут» Карлы-Марии Шелике предложил автору этого материала самому посидеть в коляске. Решился не сразу, но собрал все мужество и отважился на эксперимент. Оказалось – не зря.

Уселся. Поехал. При этом меня сзади толкали помощники. Через несколько метров спросили, каковы мои ощущения.

- Непередаваемые, - ответил я. - Животный страх от бессилия и зависимости. Оказывается, это такое счастье - твердо стоять на своих ногах.

А тем, кто лишен такого счастья, непременно нужно помогать и не быть равнодушным, как это делает директор «Умут - Надежды», гражданка Германии Карла-Мария Шелике, которая каждый год отправляется к себе на родину и собирает там средства на содержание центра в далеком Кыргызстане.

Но это для Европы он далекий, а для нас самый что ни на есть родной. И проблемы эти – наши.