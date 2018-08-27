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Происшествия

Выплату компенсации солдату, потерявшему руку, рассмотрят по итогам следствия

Выплату компенсации солдату, который потерял руку из-за удара током в военной части города Майлуу-Cуу, рассмотрят по итогам следствия. Об этом 24.kg сообщили в Управлении информационного обеспечения Генштаба.

По его данным, если следствие установит, что ампутация рук военнослужащего — следствие несчастного случая, то ведомство оплатит страховку.

«После завершения следствия, согласно решению прокуратуры, будет определена сумма компенсации», — сообщили в Генштабе.

19 августа солдата войсковой части № 30295 в Майлуу-Суу Руслана Сапарбаева ударило током, после ему ампутировали руку. Сейчас рассматривается вопрос ампутации и второй руки. Родные парня требуют в качестве компенсации квартиру в Бишкеке.
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