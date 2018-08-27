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Происшествия

Солдату, которого ударило током, ампутируют вторую руку

Солдату войсковой части № 30295 Руслану Сартбаеву, которого ударило током, завтра ампутируют вторую руку. Об этом 24.kg сообщила глава правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова.

По ее словам, родственники намерены открыть банковский счет для сбора средств на лечение пострадавшего. 

По предварительным данным служебного расследования, военнослужащий во время несения наряда проник в электрическую подстанцию, несмотря на запрещающий знак. Там он получил удар током.

Однако мать пострадавшего Венера Сейталиева утверждает, что ее сын не нарушал инструкцию и не знал, что щиток не обесточен. 
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