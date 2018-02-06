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Происшествия

Митингующие около мэрии требуют от Генпрокуратуры проверить выдачу участков

В Бишкеке около столичной мэрии проходит митинг жильцов домов микрорайонов «Восток-5», «Аламедин», пятого микрорайона, улиц Ибраимова, Фучика и Московской.

Участники акции протеста заявили, что не могут оформить свои придомовые участки, так как столичная мэрия сдает их в аренду.

По словам главы ОФ «Наше право» Каличи Умуралиевой, жительница дома № 80 пятого микрорайона расширилась за счет пристройки к квартире. Из однокомнатной квартиры женщина сделал «трешку».

«Когда стали разбираться, выяснилось, что участок сдан в аренду. Люди дождались, когда закончится аренда, судились и выиграли. Когда аренда закончилась, гражданка Акматалиева подала заявление о ее продлении. Комиссия по предоставлению земельных участков решила отказать. По закону комиссия должна была уведомить Госрегистр о регистрации придомового участка за жителями на основании отказа в продлении аренды. Однако выписки об отказе в аренде комиссия не выдала. Жители несколько месяцев пытались взять выписку из протокола и вчера узнали, что в декабре 2017 года комиссия приняла новое решение — продлить аренду Акматалиевой», — рассказала Калича Умуралиева.

Правозащитница возмутилась тем, что мэрия сдает в аренду придомовые участки. «Как можно сдавать участок в аренду, если он не принадлежит мэрии? Он же под окнами дома. Этот участок закреплен за домом № 80», — подчеркнула она.

Калича Умуралиева отметила, что к акции протеста с такой же проблемой присоединились и жители других домов, которые не могут оформить придомовые участки.

«Не могут оформить дома по улице Фучика и Московской, потому что там все продано и прихвачено. Жители микрорайона «Аламедин» получили красную книгу на придомовой участок. Но на нем стоят торговые павильоны. Мэрия, несмотря на то что уже не является собственником участка, все равно сдает в аренду землю «комочникам». Все это в ведении управления управления земельных ресурсов», — сказала Калича Умуралиева.

Прнедседатель ТСЖ дома № 180 по улице Ибраимова рассказала, что ее дом в аварийном состоянии из-за того, что помещения первого этажа сдали ресторанам, а подвальное помещение перепланировала мэрия.

Участники акции протеста требуют от Генеральной прокуратуры проверки фактов предоставления земельных участков в аренду и привлечения виновных к уголовной ответственности.

Отметим, что мэрия не доступна для комментариев. В пресс-службе муниципалитета сообщили, что начальник управления земельных ресурсов прокомментировать ситуацию с выдачей земельных участков не может, так как находится на сессии Бишкекского горкенеша.
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