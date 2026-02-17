14:55
Происшествия

Автодорога Бишкек — Ош временно закрыта

Сегодня примерно в 12.10 на двух участках ущелья Чычкан автодороги Бишкек — Ош сошли снежные лавины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

По ее данным, в настоящее время на пунктах пропуска «Сосновка» и «Арал» введены временные ограничения для всех видов транспортных средств.

По предварительной информации, длина лавины, сошедшей на дорогу, составляет примерно 100 метров, высота — 5 метров.

Работы по очистке ведутся дорожно-эксплуатационным предприятием № 23. В данный момент задействована специализированная техника, очистка продолжается в активном режиме.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.
