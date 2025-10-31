20:18
Происшествия

МВД Казахстана тоже объявило в розыск Екатерину Бивол

МВД Казахстана объявило в розыск экс-супругу боксера Дмитрия Бивола — Екатерину, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

По данным издания, Екатерина Бивол объявлена в розыск с мерой пресечения в виде содержания под стражей.

«По факту возбуждено уголовное дело. Досудебное расследование продолжается», — сообщили в МВД.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

ГУВД Бишкека возбудило уголовное дело в отношении Екатерины Бивол, которую обвиняют в разжигании межнациональной (этнической) вражды. Ей заочно предъявлено обвинение, избрана мера пресечения — заключение под стражу, и она объявлена в розыск.

Напомним, экс-супруга Дмитрия Бивола — Екатерина опубликовала в социальных сетях видео, где она делает оскорбительные высказывания в адрес представителей разных национальностей.
