Происшествия

Не мое авто. В Бишкеке пьяный водитель пытался избежать наказания

Во время рейда в Бишкеке патрульная милиция остановили автомашину, водитель которой предположительно находился в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.

По ее данным, водитель припарковал авто, вышел из машины и пытался создать впечатление, что он не находился за рулем.

Сотрудниками УПСМ водителю предоставлены фиксации, подтверждающие, что именно этот человек управлял автомобилем. Водителя доставили в наркологический центр, где подтвердили факт употребления спиртных напитков.

Кроме того, на автомобиле выявлены следующие нарушения:

• незаконная установка спецсигналов и спецзвуков оперативных служб;

• незаконная тонировка передних боковых стекол.

В итоге автомобиль эвакуирован на штрафную стоянку, а на водителя составлены протоколы о правонарушениях.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/346655/
просмотров: 296
