Происшествия

Драка в Иссык-Ате: в Чуйской области задержан подозреваемый в избиении девушки

Инцидент произошел 18 августа. По словам потерпевшей, во время отдыха ее несколько раз ударил кулаком в лицо незнакомый парень. В результате у девушки диагностированы ушиб головного мозга, перелом носа, травма глаза, а также выбиты зубы.

ГУВД Чуйской области
Фото ГУВД Чуйской области

ГУВД Чуйской области сообщило, что возбуждено уголовное дело по статье «Причинение менее тяжкого вреда здоровью». Задержан 21-летний А.Р., 2004 года рождения. В настоящее время он помещен в ИВС. Ведется следствие.

Ранее в соцсетях распространили видео происшествия. Адвокат Шердор Абдыкапаров рассказал подробности инцидента. По словам юриста, нападавший на следующий день лег в больницу и попросил врачей оформить ему «сотрясение мозга», а затем подал встречное заявление, утверждая, что именно он подвергся избиению.  
