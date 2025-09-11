17:09, 11 сентября 2025, Бишкек - 24.kg, Айбек СУЛТАНОВ
Владельца банкетных залов за незаконное строительство задержали в Бишкеке
17:09, 11 сентября 2025, Бишкек - 24.kg, Айбек СУЛТАНОВ
Владельца банкетных залов за незаконное строительство задержали в Бишкеке. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.
По его данным, в ходе расследования установлено, что ряд объектов в Бишкеке и Чуйской области построили с грубыми нарушениями «красной линии» и других норм земельного законодательства.
По данным ГКНБ, один из крупных предпринимателей, владелец сети банкетных залов вдоль улицы 7 Апреля (в частности «Асман», Meikin, «Сый-Ордо», «Ата», «Ак-Булут» и «Ак-Сарай»), гражданин С.А.С., 1990 года рождения, самовольно увеличил площади своих ресторанов. Он вступил в сговор с должностными лицами госорганов и, пользуясь их покровительством, захватил муниципальные земельные участки.
Вчера С.А.С. водворили в СИЗО ГКНБ. Ведомство продолжает работу по выявлению других лиц, причастных к этому делу.