Владельца банкетных залов за незаконное строительство задержали в Бишкеке. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, в ходе расследования установлено, что ряд объектов в Бишкеке и Чуйской области построили с грубыми нарушениями «красной линии» и других норм земельного законодательства.