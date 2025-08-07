В Бишкеке иностранец дал взятку в 10 тысяч сомов патрульному в здании милиции

Сотрудники службы внутренних расследований МВД задержали иностранца, который дал взятку патрульному за положительное решение вопроса. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Как отмечается, 1 августа патрульные остановили автомобиль Kia Morning, которым управлял пьяный 23-летний И.У.Х. После составления протокола авто водворили на штрафстоянку. Позже знакомый водителя попытался дать взятку патрульным для положительного решения вопроса.

Возбуждено дело по статье «Дача взятки» УК КР.

Накануне, 6 августа, в здании управления Патрульной службы милиции 24-летний иностранный гражданин Б.М.Т. задержан при передаче 10 тысяч сомов сотруднику УПСМ. Следствие продолжается.