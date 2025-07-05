В Бишкеке задержали мужчину, подозреваемого в вымогательстве $70 тысяч. Об этом сообщили в УВД Ленинского района.

Фото УВД Ленинского района Бишкека

По данным ведомства, в результате спецоперации с поличным при получении денежных средств в размере $5 тысяч был задержан 43-летний М.И. Он подозревается в вымогательстве в особо крупном размере — $70 тысяч под предлогом нераспространения ложной информации о гражданине М.А.

В ходе следственных мероприятий изъяты заранее меченые купюры, которые признаны вещественными доказательствами по делу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 208 «Вымогательство в особо крупном размере» УК КР. Решением Ленинского районного суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до окончания срока следствия.

Расследование продолжается.