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В городе Ош ликвидировали две нарколаборатории и изъяли 1,5 тонны прекурсоров

Сотрудники СБНОН, Таможенной службы и ГКНБ пресекли деятельность транснациональной организованной преступной наркогруппировки. Об этом сообщает МВД.

По данным ведомства, установлено, что участники преступной группы наладили устойчивый канал поставки наркотиков в Кыргызстан с их последующим распространением на территории страны, а также в государства Центральной Азии и СНГ.

 

«Получена оперативная информация о том, что на юге республики действует преступная группа, получающая наркотики за границей. Досмотрев груз, прибывший авиарейсом из Лос-Анджелеса, сотрудники таможенного поста «Манас» обнаружили посылку, замаскированную под кухонные принадлежности. Внутри находились четыре герметичных вакуумных пакета с более чем 2 килограммами гибридной марихуаны («американские шишки»)», — говорится в сообщении.

После в Оше задержаны два активных участника наркогруппировки — гражданин Кыргызстана З.А.С. и россиянин А.М.А. Позднее задержан предполагаемый организатор и куратор преступной схемы — гражданин Узбекистана Т.К.Т.

Во время обыска по двум адресам в Ошской области выявлены и ликвидированы две нарколаборатории, оснащенные специализированным оборудованием. Также пресечена деятельность интернет-магазина.

Согласно заключению судебно-экспертной службы, из незаконного оборота изъяты 2 килограмма 858 граммов марихуаны, 586 килограммов 898 граммов мефедрона и более 1,5 тонны прекурсоров.

Следственные мероприятия продолжаются.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/329933/
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