В Ставрополье кыргызстанец погиб, упав со стройки: расследование завершено

Государственная инспекция труда в Ставропольском крае завершила расследование несчастного случая со смертельным исходом на складе Wildberries в Невинномысске, когда на стройке с высоты упал и разбился кыргызстанец. Инцидент произошел в марте этого года.

Уточняется, что гражданин КР, работавший разнорабочим в строительной организации, упал с высоты более 10 метров при монтаже складского и торгового оборудования, получив несовместимые с жизнью травмы.

Комиссия установила, что в момент падения пострадавший не был обеспечен страховочным тросом. На месте происшествия отсутствовали защитные, страховочные и сигнальные ограждения, не были определены границы опасных зон согласно действующим нормам. Также выяснилось, что специальная оценка условий труда рабочего места не проводилась.

«Несчастный случай произошел по причине отсутствия контроля ответственных лиц за безопасным проведением работ на высоте, применением средств коллективной защиты при выполнении работ на высоте в опасных зонах», — прокомментировали в Гострудинспекции.

Дополнительным нарушением стало то, что работодатель вопреки требованиям Трудового кодекса РФ не направил в установленные сроки извещение о происшествии в прокуратуру.

За допущенные нарушения юридическое лицо привлекут к административной ответственности.

Материалы расследования переданы в прокуратуру и следственные органы для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности за нарушение требований охраны труда.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае России кыргызстанец погиб, упав с высоты на стройке. 5 марта в результате несчастного случая (падение с высоты на строительном объекте) погиб гражданин КР Б.А., 1992 года рождения, уточняли в МИД КР.