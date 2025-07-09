Производители Ставрополья впервые направили в Кыргызстан партию рыбной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития региона.

«Ставропольские производители впервые отгрузили в Киргизию рыбную продукцию. Зарубежным партнерам направили пробную партию карповых видов рыб. Планируется развивать международное сотрудничество в этом направлении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в последние годы в крае наряду с другими аграрными направлениями активно развивается рыбохозяйственная отрасль.

«Наши предприятия поставляют консервированную, мороженую и сушеную рыбу в семь стран. В их числе Киргизия, куда Ставрополье в этом году впервые организовало поставки. Также импортерами ставропольской рыбы являются Абхазия, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан и Южная Осетия», — информирует пресс-служба ведомства.

По данным Минэкономразвития региона, за пять лет Ставрополье увеличило объем экспорта рыбной продукции в пять раз — с $76 тысячи до $380 тысяч. В регионе в основном выращивают карпа, толстолобика и белого амура.