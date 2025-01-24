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Происшествия

В Ошской области задержан член ОПГ за продажу синтетических наркотиков

В Ошской области задержан 37-летний Д.А.Р., которого подозревают в продаже синтетических наркотиков по всему региону. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе СБНОН МВД. 

Оперативники получили информацию о том, что мужчина по имени А. на территории Ошской области продает синтетический наркотик «Альфа-ПВП». 15 января правоохранители провели задержание подозреваемого. Им оказался 37-летний Д.А.Р., состоящий на учете МВД как член наркогруппировки. При задержании у него изъят пакетик с наркотиком.

Возбуждено дело по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР. Мужчину водворили в ИВС. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/317804/
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