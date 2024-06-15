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Происшествия

Не поделили дорогу. В Бишкеке мужчина ударил ножом в грудь оппонента

В Бишкеке задержан 36-летний мужчина, подозреваемый в покушении на убийство. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Первомайского района.

В правоохранительных органах рассказали, что 13 июня на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Тоголока Молдо не поделили дорогу 22-летний парень и 36-летний мужчина. Между ними произошел конфликт, в результате которого молодой человек получил удар ножом в область сердца. Пострадавшего доставили в одну из столичных больниц. В милицию об инциденте сообщили медики.

Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 36-летний Ч.А., которого водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/296792/
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