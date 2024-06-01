При получении взятки в $3 тысячи 200 задержана специалист ТЭЦ Бишкека

Специалист ТЭЦ Бишкека задержана при получении взятки. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, в рамках возбужденного уголовного дела по факту злоупотребления должностным положением с поличным при получении взятки в $3 тысячи 200 от частного предпринимателя поймана специалист столичной теплоэлектроцентрали С.Э.С.

Из материалов дела следует, что ответственный специалист аккредитованной химической лаборатории организовала коррупционную схему, выраженную в изготовлении и фальсификации заключений протокольных испытаний твердого топлива за денежное вознаграждение.

Задержанная водворена в ИВС СИЗО ГКНБ.