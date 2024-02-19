Житель Баткенской области задержан за хранение опиума

В Баткенской области за хранение наркотиков задержан ранее судимый гражданин. Об этом сообщает УВД региона.

По его данным, в рамках возбужденного уголовного дела в доме 40-летнего жителя села Уч-Коргон Кадамджайского района проведен обыск, в ходе которого обнаружено и изъято 84 грамма вещества коричневого цвета со специфическим запахом.

На основании статьи 282 «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР назначены соответствующие экспертизы. Согласно их заключению, изъятым веществом оказался опиум.

Задержан и водворен в ИВС 40-летний Ш.И. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

В настоящее время ведется следствие.