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Происшествия

Житель Баткенской области задержан за хранение опиума

В Баткенской области за хранение наркотиков задержан ранее судимый гражданин. Об этом сообщает УВД региона.

По его данным, в рамках возбужденного уголовного дела в доме 40-летнего жителя села Уч-Коргон Кадамджайского района проведен обыск, в ходе которого обнаружено и изъято 84 грамма вещества коричневого цвета со специфическим запахом.

На основании статьи 282 «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР назначены соответствующие экспертизы. Согласно их заключению, изъятым веществом оказался опиум.

Задержан и водворен в ИВС 40-летний Ш.И. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

В настоящее время ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/287132/
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