В Бишкеке задержан член ОПГ по прозвищу Аза Большой. Продавал наркотики

Задержан житель Чуйской области, состоящий на оперативном учете как член ОПГ. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, некие лица, придерживающиеся идеологии преступного мира, наладили устойчивый канал и занимались сбытом наркотических средств.

На основании собранных материалов в 2023-м возбуждено уголовное дело. Установлен один из подозреваемых — гражданин К.А., 1983 года рождения, ранее неоднократно судимый.

3 февраля 2024-го сотрудники отдела по борьбе с оргпреступностью по Бишкеку ГУУР МВД задержали вышеуказанного гражданина К.А. по прозвищу Аза Большой. При досмотре у задержанного обнаружили гашиш.

Мужчину водворили в ИВС ОВД Иссык-Атинского района Чуйской области. Расследование продолжается.