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В Кыргызстане за три года ликвидировали 27 подпольных нарколабораторий

Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков за три года изъяла 15 тонн 951 килограмм 729 граммов наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, это составляет 92,4 процента от общего количества изъятых наркотиков органами внутренних дел.

Кроме того, СБНОН за последние три года выявила и ликвидировала 27 подпольных нарколабораторий, незаконно изготавливающих наркотические средства и психотропные вещества.

В результате мониторинга интернета для выявления и установления лиц, занимающихся сбытом наркотиков в мессенджерах, социальных сетях, за три года выявлено 599 фактов сбыта наркотиков, осуществляемого бесконтактным способом. Из 39 интернет-магазинов, распространяющих наркотические средства, ликвидировано 20, заблокировано три сайта, через которые осуществлялась реклама запрещенной информации о наркотиках.

За 2021-2023 годы проведено более 180 международных мероприятий, направленных на дальнейшее укрепление взаимодействия, а также на установление новых взаимоотношений с компетентными органами иностранных стран и международными организациями в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/284997/
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