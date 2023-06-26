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Таможенники пресекли попытку незаконного ввоза медицинского оборудования

Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил таможни «Манас» пресекли незаконный ввоз медицинского оборудования стоимостью более $159 тысяч. Об этом сообщили в Таможенной службе.

По ее данным, в адрес одного из ОсОО из сопредельного с ЕАЭС государства поступило медицинское оборудование для переливания крови Trima Accel. В документах содержались заведомо искаженные сведения для исчисления таможенных платежей.

Сумма таможенных выплат, подлежащих уплате, составила 698 тысяч 801 сом.

Факт зарегистрирован в ЕРП. Материалы переданы в Генеральную прокуратуру для принятия решения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/269039/
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