Таможенники пресекли попытку незаконного ввоза медицинского оборудования

Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил таможни «Манас» пресекли незаконный ввоз медицинского оборудования стоимостью более $159 тысяч. Об этом сообщили в Таможенной службе.

По ее данным, в адрес одного из ОсОО из сопредельного с ЕАЭС государства поступило медицинское оборудование для переливания крови Trima Accel. В документах содержались заведомо искаженные сведения для исчисления таможенных платежей.

Сумма таможенных выплат, подлежащих уплате, составила 698 тысяч 801 сом.

Факт зарегистрирован в ЕРП. Материалы переданы в Генеральную прокуратуру для принятия решения.