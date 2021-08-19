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Доведение школьника до самоубийства. Суд отменил приговоры охранникам ГУМ

Верховный суд отменил приговоры предыдущих инстанций в отношении трех охранников ГУМ «Чынар». Об этом 24.kg сообщил адвокат Бактыбек Жумашев.

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По его словам, вынесенные ранее решения Свердловским районным и Бишкекским городским судами необоснованны.

«Нет причинно-следственной связи в доведении до самоубийства и доказательств вины сотрудников службы безопасности торгового центра. Основываясь на этом, Верховный суд отменил приговоры предыдущих инстанций и направил дело на новое рассмотрение в ином составе суда», — сказал Бактыбек Жумашев.

Напомним, в октябре 2019-го 14-летний подросток Эмир Нурбеков покончил с собой, спрыгнув с окна многоэтажного дома. Ребенка и его одноклассников обвинили в краже шоколадки из супермаркета.

По факту доведения до самоубийства милиция возбудила уголовное дело, по результатам которого на скамье подсудимых в мае прошлого года оказались трое сотрудников охраны гипермаркета. Суд приговорил начальника охраны Амана Уметалы уулу к пяти годам лишения свободы и штрафу в 30 тысяч сомов, а сотрудника охраны Элдияра Осмонбаева — к шести годам и штрафу. Оба были взяты под стражу. Третьего охранника Ису Таштанбека суд оправдал по статье «Доведение до самоубийства», но признал виновным в превышении полномочий, оштрафовав на 30 тысяч сомов. Суд также полностью реабилитировал Эмира Нурбекова, признав, что тот не совершал кражу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/204427/
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