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Сюжет: Насилие над детьми

Изнасилование в Тонском районе. Еще одному обвиняемому оставили в силе приговор

Еще одному обвиняемому в изнасиловании 13-летней девочки в Тонском районе оставили приговор в силе. Об этом 24.kg сообщил адвокат потерпевшей Надерлан Шейренов.

По его словам, ранее адвокат Э. С. уулу подал жалобу в Верховный суд на приговор предыдущей инстанции. Он просил оставить в силе оправдательное решение Тонского районного суда.

«Сегодня судебная коллегия Верховного суда оставила в силе обвинительный приговор Иссык-Кульского областного суда. Таким образом, Э. С. уулу приговорен к 15 годам лишения свободы», — сказал Надерлан Шейренов.

Напомним, Тонский районный суд оправдал двоих обвиняемых в изнасиловании 13-летней девочки, одному подсудимому У.К. назначил 7,5 года лишения свободы.

Иссык-Кульский областной суд отменил решение нижестоящей инстанции и приговорил двоих обвиняемых к 15 годам лишения свободы, а третьего — к 20 годам. Девочку изнасиловали трое мужчин. О произошедшем родители узнали, когда выяснилось, что она беременна.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/202263/
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