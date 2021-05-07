Похищение в Лебединовке. Милиция не может найти девушку

Местонахождение девушки, которую неизвестные увезли на машине в селе Лебединовка, по-прежнему неизвестно. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.

Они также не могут найти парня, который, по предварительным данным, насильно посадил девушку в машину и увез в неизвестном направлении.

«Сотрудники милиции сейчас работают над этим», — сообщили в ГУВД.

Напомним, в соцсетях распространили видео, как несколько мужчин посадили в машину девушку и увезли. Ее сестра написала заявление в милицию о том, что неизвестные похитили 26-летнюю Изат Курбанову в селе Лебединовка. Милиция установила личность подозреваемого.

Родственники парня заявили, что девушка добровольно уехала с ним.