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Происшествия

Похищение в Лебединовке. Милиция не может найти девушку

Местонахождение девушки, которую неизвестные увезли на машине в селе Лебединовка, по-прежнему неизвестно. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.

Они также не могут найти парня, который, по предварительным данным, насильно посадил девушку в машину и увез в неизвестном направлении.

«Сотрудники милиции сейчас работают над этим», — сообщили в ГУВД.

Напомним, в соцсетях распространили видео, как несколько мужчин посадили в машину девушку и увезли. Ее сестра написала заявление в милицию о том, что неизвестные похитили 26-летнюю Изат Курбанову в селе Лебединовка. Милиция установила личность подозреваемого.

Родственники парня заявили, что девушка добровольно уехала с ним.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/193240/
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