Еще одна жертва конфликта на границе. Умер пятилетний мальчик из села Арка

В селе Арка Лейлекского района умер пятилетний Абидин Турсунбаев. Информацию 24.kg подтвердили в местной больнице.

По их словам, Абидина Турсунбаева привезли на скорой помощи слишком поздно и медикам осталось лишь констатировать его смерть.

«29 апреля, когда все убегали и переходили канал, Абидин упал в воду. У его матери было двое маленьких детей. Канал очень большой, его не могли найти сразу. Позже его обнаружили почти у границы с Таджикистаном. Малыша привезли на машине скорой помощи. Но было очень поздно», — сообщили в больнице.

Отметим, информация об утонувшем мальчике в Лейлеке появилась еще 30 апреля. Но никто из официальных органов не подтверждал факт.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

За медицинской помощью обратились 183 кыргызстанца, 36 человек погибли, среди них дети. Более 33 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По данным МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 78 домов, две школы, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, пункт милиции, три пункта пропуска, десять заправок и восемь магазинов. Пострадали и пограничные заставы. По данным таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР.