Дело сына Камчыбека Ташиева отправлено на новое рассмотрение

Уголовное дело в отношении сына главы ГКНБ Камчыбека Ташиева Темирлана направлено на новое рассмотрение. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что такое решение принял сегодня Бишкекский городской суд.

«Ранее защита Темирлана Ташиева подала кассационную жалобу во вторую инстанцию. Адвокаты просили оправдать сына главы ГКНБ. Судебная коллегия частично удовлетворила прошение. Дело направлено на новое рассмотрение в Октябрьский районный суд Бишкека», — сообщили редакции.

Напомним, Темирлан Ташиев в 2013 году подозревался в краже колес. Через год дело было передано в Октябрьский районный суд Бишкека. Потерпевшие отказались от поддержания частно-публичного обвинения и разбирательство в отношении Темирлана Ташиева прекратили.